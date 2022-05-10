السيد نصرالله: الغرف السوداء التي كانت تدير الأوضاع منذ 3 سنوات أعطت ايعازا لاصدقائها بتحييد أموالهم في المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 20:54
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الأمين العام لحزب الله في المهرجان الإنتخابي في بيروت وجبل لبنان: لا نقبل تحميل المودعين أي خسائر أو أي مسؤولية
السيد حسن نصر الله:المصارف اللبنانية على مدى 30 سنة أخذت أموالا من المودعين وأقرضت الدولة بفوائد عالية وجنت أرباحا طائلة
السيد نصر الله: هناك أحزاب سياسية اليوم مشاركة في الانتخابات وتقدم نفسها معارضة وهي من السلطة من الخمسينات والستينات
السيد نصر الله: يجب أن تختاروا بين الصادق الذي يتحمل مسؤولية وبين المخادع الذي خدعكم وسيخدعكم ويقفز من المركب
السيد نصر الله: حركة أمل درع لنا ونحن درع لها
السيد نصر الله: لا نثق بالعدو ولا برسائله ولا بتصريحات رئيس حكومته ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا ستبقى لحين انتهاء مناوراته
السيد نصر الله: الرسالة العلنية أو الضمنية للعدو هي نتيجة قوة وحضور المقاومة
السيد نصر الله: أي جماعة سياسية لا تستطيع أن تكون بديلا عن الدولة لا في الأمن والإقتصاد والمعيشة والصحة
السيد نصر الله: هذا البلد قائم على الشراكة وعدم الإقصاء والجميع يجب أن يتمثل في المجلس النيابي بأحجامه الطبيعية
السيد نصر الله: نحن من دعاة الشراكة الوطنية في بناء الدولة العادلة والقادرة والتعاون من أجل إخراج لبنان من أزماته
السيد نصر الله: كل ما نطلبه أن لا يطعن أحد في الدولة المقاومة في ظهرها وأن لا يتآمر عليها
السيد نصر الله: الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان يحتاج إلى خطة ومن دون تحويل لبنان إلى بلد مرتهن
الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة: معركة سيف القدس علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو
أبو حمزة: استطعنا في المقاومة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال أن نتراجع عنها
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني وتهديداته الواهية ويدنا على الزناد للرد على أي تغول
كتائب شهداء الأقصى: أي معركة قادمة مع العدو ستكون مختلفة عن سابقتها لأن المقاومة لديها الكثير من القدرة على لجم العدو
حركة الجهاد الإسلامي: لم تكن معركة سيف القدس مجرد محطة بل تحولت إلى نهج وبرنامج عمل للشعب الفلسطيني الذي يقف متأهباً
الجهاد الإسلامي: التطبيع مع عدو الأمة لن يحقق لأصحابه شيئاً فالكيان الذي اهتزت صورته وضرب أمنه هو أوهن من بيت العنكبوت
رئيس حكومة العدو: مناورة "عربات النار" تحاكي مواجهة متعددة الجبهات لا نبحث عنها ولا نريدها لكننا مستعدون لأي سيناريو
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات جراء اعتداء قوات العدو على المواطنين خلال هدم منزل عائلة الرجبي في سلوان بالقدس
الرئيس ميشال عون: استخدام المال الانتخابي من قبل بعض المرشحين يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والقضاء
السيد هاشم صفي الدين: من هو أكبر منكم جاء بسلاحه لأخذ سلاح المقاومة فقطعت يده فكيف ستأخذون السلاح بصندوق الاقتراع؟
السيد صفي الدين: هناك جهات إقليمية ودولية خبيثة تضخ المال الانتخابي لتخرب لبنان وتسعى بعد الانتخابات إلى فتنة داخلية
وزير التربية يطلب من المدارس والمعاهد الرسمية الإقفال من صباح الخميس 12 أيار وحتى مساء الإثنين 16 أيار بسبب الانتخابات
الدفاع الروسية: مقتل جندي سوري وإصابة 3 بقصف لجبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب
وزير الخارجية الإيراني: ليس مقبولاً أن تسبب تركيا مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ببناء السدود على المياه الحدودية
نائب رئيس الوفد الوطني جلال الرويشان: دول العدوان تواصل تقويض الهدنة والشعب اليمني لم يلمس أي أثر لها في الجانب الإنساني
الدفاع الروسية: قوات لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية بعد اختراق خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية
وزير الخارجية الإيراني: ليس مقبولاً أن تسبب تركيا مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ببناء السدود على المياه الحدودية
نائب رئيس الوفد الوطني جلال الرويشان: دول العدوان تواصل تقويض الهدنة والشعب اليمني لم يلمس أي أثر لها في الجانب الإنساني
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأمور العاجلة
قوات أميركية تطلق النار على 11 منزلاً عن طريق الخطأ خلال تدريب عسكري في أربيل بإقليم كردستان العراق
الدفاع الروسية: قوات لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية بعد اختراق خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية
الخارجية الأميركية: سنواصل اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا في حال استمرت في عدوانها على أوكرانيا
السلطات السريلانكية تمدد حظر التجول المفروض في البلاد حتى صباح الأربعاء خشية تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصرالله: الغرف السوداء التي كانت تدير الأوضاع منذ 3 سنوات أعطت ايعازا لاصدقائها بتحييد أموالهم في المصارف
منذ 1 ساعة
10 May، 2022
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