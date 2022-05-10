السيد نصرالله: الغرف السوداء التي كانت تدير الأوضاع منذ 3 سنوات أعطت ايعازا لاصدقائها بتحييد أموالهم في المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 20:54

السيد نصرالله: الغرف السوداء التي كانت تدير الأوضاع منذ 3 سنوات أعطت ايعازا لاصدقائها بتحييد أموالهم في المصارف

منذ 1 ساعة 10 May، 2022
أخبار موقع المنار

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