السيد نصر الله: لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً ولا يجوز أن يحوله السياسيون إلى بلد متسول وذليل وهذا ما يحصل اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 20:52

السيد نصر الله: لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً ولا يجوز أن يحوله السياسيون إلى بلد متسول وذليل وهذا ما يحصل اليوم

منذ 2 ساعة 10 May، 2022
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