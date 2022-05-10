السيد نصر الله: الوضع الإقتصادي والمعيشي في لبنان يحتاج إلى خطة وهناك خطة تعافي مطروحة يجب أن تناقش بجدية ومن دون تحويل لبنان إلى بلد مرتهن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 20:52

السيد نصر الله: الوضع الإقتصادي والمعيشي في لبنان يحتاج إلى خطة وهناك خطة تعافي مطروحة يجب أن تناقش بجدية ومن دون تحويل لبنان إلى بلد مرتهن

منذ 2 ساعة 10 May، 2022
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