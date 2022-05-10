في العرض العسكري، حارس بوتين الشخصي حمل حقيبة نووية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 17:42

في العرض العسكري، حارس بوتين الشخصي حمل حقيبة نووية؟

منذ 53 mins 10 May، 2022
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أخبار دولية - روسيا

في العرض العسكري في الساحة الحمراء ، بدا أن حارس بوتين الشخصي يشتبه في أنه يحمل حقيبة نووية حسب ما ذكر محللون صينيون وقالوا ان عناصر الحماية كانت تلبس بذات واقية من الضربات النووية.
ما هي الحقيبة النووية؟
تشير ما يسمى بـ “الحقيبة النووية” إلى جهاز التشفير التشغيلي للأسلحة النووية الذي كان مع بوتين ومحميا دائما من قبل ضابط ( حقيبة سوداء).

هل هذا كما في الافلام؟ فتح الحقيبة، زر أحمر كبير، الضغط عليه والتدمير؟ انها ليست بهذه البساطة. نظرا للقوة الهائلة وخطر الأسلحة النووية ، فإن كل دولة لديها مجموعة من إجراءات إدارة الإطلاق الصارمة.

هناك ثلاث “حقائب نووية” في روسيا ، يديرها الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان.

المصدر: وسائل اعلام صينية

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