السيد نصر الله: نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الإنتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 21:16
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حزب الله ينظم مهرجاناً انتخابياً في منطقة الجنوب تحدث فيه الأمين العام السيد حسن نصرالله
السيد نصرالله: منذ عدة أشهر نسمع خطابا تحريضيا وكلاما ليس بمستوى قائليه جعلوا من سلاح المقاومة عنوان المعركة الانتخابية
السيد نصرالله: بعض من يدعو إلى نزع سلاح المقاومة يجهل أو يتجاهل ما عاشه الجنوب منذ قيام الكيان المؤقت في فلسطين عام 1948
السيد نصرالله: من يقول إن "اسرائيل" هاجمت الجنوب كرد فعل على العمليات الفلسطينية جاهل أو يتجاهل
السيد نصرالله: من يقول هذا يكشف أنه لا ينظر إلى "اسرائيل" على أنها عدو وأنها صاحبة أطماع في مياه وأرض وثروة لبنان
السيد نصرالله: أبناء الجنوب ذهبوا إلى خيار المقاومة لأنهم أجبروا عليه نتيجة تخلي الدول العربية والدولة اللبنانية عنهم
السيد نصرالله: علماؤنا وقادتنا منذ 1948 كان خيارهم الجيش وأن تأتي الدولة لتدافع عن الجنوب وللأسف الدولة كانت تدير ظهرها
السيد نصرالله: يتجاهلون انجازات وانتصارات هذه المقاومة التي حررت كامل الأراضي المحتلة ونحن نعترف بفضل كل صاحب فضل
السيد نصرالله: المقاومة دقت المسمار الأخير في مشروع "إسرائيل" الكبرى وأسقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر وعطلت ألغام الفتنة
السيد نصرالله: المقاومة هي التي تحمي لبنان الآن كجزء أساسي من المعادلة الذهبية وهي من يصنع توازن الردع مع العدو
السيد نصرالله: من 2006 إلى اليوم لم يقدموا ملاحظات على الاستراتيجية الدفاعية التي قدمتها وحتى اليوم جاهزون لمناقشتها
السيد نصرالله: المشكلة الأخرى ستكون القرار السياسي ومن يأخذه في لبنان اذا قصفت "اسرائيل" قرانا بقصف المستوطنات
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة يريد أن يصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي من حيث يعلم أو لا يعلم
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة يريد أن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع استخراج النفط والغاز من مياهه
السيد نصرالله: لدينا ثروة هائلة بمئات مليارات الدولارات من الغاز والنفط ونستطيع سداد ديوننا بها وأن نؤسس لنهضة في بلدنا
السيد نصرالله: لبنان يحتاج لمئات مليارات الدولارات وحيث تعتقدون أن هذه مياهكم اعرضوها على التلزيم لاستخراج النفط والغاز
السيد نصرالله: أقول للدولة وللشعب لديكم مقاومة شجاعة وقوية ومقتدرة وتستطيع أن تقول للعدو اذا منعتم لبنان نمنعكم وقادرون
السيد نصرالله: لن تجرؤ أي شركة في العالم على أن تأتي إلى المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً وجدياً
السيد نصرالله: الاميركيون يفاوضون لبنان لانهم يعرفون أن فيه مقاومة ستدفع العدو ثمناً إذا تم منعه من الإستفادة من ثرواته
السيد نصرالله: الوسيط الأميركي في المفاوضات غير نزيه ومتواطئ وداعم لـ "إسرائيل"
السيد نصرالله: أهداف حرب تموز كانت التخلص من المقاومة ونزع سلاحها وما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية
السيد نصرالله: نتطلع إليكم في كل الدوائر لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية بإرادتكم وأصواتكم وبوفائكم
السيد نصرالله: هذه المقاومة هي حصيلة معاناة آلاف الرجال والنساء الذين ذهبوا إلى المعتقلات والسجون الإسرائيلية
السيد نصرالله: من يريد أن يحافظ على لبنان وأن يتمكن من استخراج ثروته النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها
السيد نصرالله: أطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية أن تستنفر سلاحها وقياداتها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت
السيد نصرالله: نقول للعدو أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهاته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك
اعلام العدو: نفتالي بينيت يقدّر أن حكومته ستصل الى نهايتها بعد أسابيع وقد بدأ التخطيط لحملة انتخابية
قوات العدو الصهيوني تعلن بدء مناورة عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عربات النار" تستمر لمدة شهر
قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية عزون شرق قلقيلية وسقوط جرحى
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يجب التصدي للهجمة التي تستهدف جيلنا الناشئ وان نسعى لتحصينهم
السيد الحوثي: يجب ان يكون الجميع في يقظة وحذر تجاه أي نشاط تضليلي أو تجهيلي وعلى الجميع تشجيع العملية التعليمية
الدفاع الروسية: استهداف 25 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها 8 مستودعات ذخيرة ومحطتا رادار بصواريخ عالية الدقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: علينا خفض التبعية للوقود الأحفوري الروسي وعلينا العمل من أجل تجنب حرب جديدة في أوروبا
ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا تمس قارتنا وشعوبنا وعلينا القيام بما في وسعنا لوقف هذه الحرب
المستشار الالماني أولاف شولتس: نلتزم بالدفاع على أسس العيش المشترك والقيم الديمقراطية والمساواة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصر الله: نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الإنتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية
منذ 2 ساعة
9 May، 2022
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