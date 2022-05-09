السيد نصر الله: نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الإنتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 21:16

السيد نصر الله: نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الإنتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية

منذ 2 ساعة 9 May، 2022
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