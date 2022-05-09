السيد نصرالله: أهداف حرب تموز كانت التخلص من المقاومة ونزع سلاحها وما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 21:16

السيد نصرالله: أهداف حرب تموز كانت التخلص من المقاومة ونزع سلاحها وما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية

منذ 2 ساعة 9 May، 2022
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