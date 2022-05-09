السيد نصر الله: من يحمي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن سلاحها ومسؤوليتها ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 18:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعزي الرئيس المصري ويدين الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعاً للجيش المصري في سيناء
رئيس مجلس النواب نبيه بري يعزي الرئيس المصري ويؤكد تضامن لبنان ووقوفه الى جانب الشعب المصري في مواجهته للارهاب
الرئيس نبيه بري يتوجه بالشكر للناخبين في الخارج الذين صوّتوا للوائح الأمل والوفاء متحررين من الضغوط والتهويل والتضليل
مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي هاشم: النسبة العامة للمشاركة في انتخابات المغتربين وصلت إلى حوالي الـ60%
هاشم: صناديق الاقتراع مختومة وستوضع في حقائب دبلوماسية مجهزة بأجهزة تعقب وستنقل من مختلف دول العالم الى مطار بيروت
وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب يترأس وفد لبنان المشارك في مؤتمر بروكسل "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"
النائب محمد رعد: هاجسنا التوافق على رؤية وطنية للبلد ونحن نواجه النفوذ الأميركي في المنطقة عبر خدمة أولوياتنا في الصراع
الشيخ نبيل قاووق: التدخلات المسمومة للسفارات في الانتخابات النيابية بلغت حداً غير مسبوق والمسؤولون مطالبون بوضع حد لها
الخارجية الايرانية تعلن عن زيارة مرتقبة لأمير قطر الى طهران تلبيةً لدعوة من الرئيس رئيسي بعد زيارته الأخيرة الى الدوحة
الخارجية الإيرانية: لن نسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنع الجمهورية الإسلامية من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارها وأوفت بتعهداتها دون زيادة أو نقصان
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 36 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس
قوات الاحتلال الاسرائيلية تهدم منزلين في بيت دجن شرقي نابلس في فلسطين المحتلة
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية
روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية خلال الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم تخلله عرض لأسلحة استراتيجية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم النصر: محاولات تهديدنا بالقرب من حدودنا غير مقبولة والحرب مع النازيين لا مفر منها
بوتين: موسكو اليوم في مواجهة النازيين الجدد التي راهنت الولايات المتحدة الأميركية عليهم
السيد نصرالله يطل خلال الاحتفال الانتخابي الجماهيري الخاص بمنطقة بيروت غداً الثلاثاء في باحة عاشوراء ـ الجاموس الـ5 عصرا
السيد نصرالله يطل خلال الاحتفال الانتخابي الجماهيري الخاص بمنطقة بيروت غداً الثلاثاء في باحة عاشوراء ـ الجاموس الـ5 عصرا
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية في خاركيف وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية حصلت عليها كييف من دول غربية
بيان مجموعة الدول السبع: سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية للقوات الأوكرانية
رئيس المجلس الأوروبي: نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى خطة مارشال لإعادة إعمار أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: إعلان دول السبع عدم السماح لروسيا بتحقيق النصر في أوكرانيا دليل على نجاح عمليتنا العسكرية
رئيس مجلس الدوما الروسي: روسيا حطمت خطط الناتو بالتوسع شرقا
البيت الأبيض: مجموعة الدول السبع الكبرى التزمت بالتخلي التدريجي عن واردات النفط الروسية أو حظرها
حزب الله: نذكر بمواقفنا السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
حزب المحافظين البريطاني بقيادة بوريس جونسون يتكبد خسارة مدوية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصر الله: من يحمي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن سلاحها ومسؤوليتها ؟
منذ 15 mins
9 May، 2022
التعليقات
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السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة يريد أن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع استخراج النفط والغاز من مياهه
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