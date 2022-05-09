السيد نصر الله: من يحمي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن سلاحها ومسؤوليتها ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 18:40

السيد نصر الله: من يحمي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن سلاحها ومسؤوليتها ؟

منذ 15 mins 9 May، 2022
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