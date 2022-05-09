السيد نصر الله: من يقول هذا إما جهلة أو متجاهلون وهذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى “اسرائيل” على أنها عدو وصاحبة أطماع في مياه وأرض وثروة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2022 - 18:40

السيد نصر الله: من يقول هذا إما جهلة أو متجاهلون وهذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى “اسرائيل” على أنها عدو وصاحبة أطماع في مياه وأرض وثروة لبنان

منذ 33 mins 9 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة