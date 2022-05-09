تعليق أمريكي جديد يخص إمدادات الوقود في العالم

أعربت واشنطن عن رغبتها في الحفاظ على استقرار إمدادات الوقود في العالم رغم العقوبات المفروضة على موسكو، الرامية لإزاحة روسيا عن موقع المصدّر الرئيسي لموارد الطاقة في العالم.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع في تصريح للصحفيين: “نتخذ إجراءات جماعية (على مستوى مجموعة دول السبع) حيال صادرات النفط والغاز الروسية التي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الروسية، لأنها تساعد في تمويل آلة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحربية”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن الصادرات الرئيسية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الروسي، والغرب يسعى إلى خفض مكانة روسيا كمصدّر رئيسي لموارد الطاقة”.

وتابع: “مع ذلك، نريد الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية عند مستوى مستقر”.

المصدر: روسيا اليوم