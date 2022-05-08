الرئيس عون ابرق الى الرئيس المصري مدينا الاعتداء الارهابي في سيناء

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مدينا الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش المصري في منطقة غربي سيناء.

وجاء في برقية الرئيس عون الى الرئيسي السيسي:

“تابعت باستهجان تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي استهدف منطقة غربي سيناء وادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش المصري.

واني اذ ادين بشدة هذا الاعتداء المستنكر الذي يسيء الى أمن جمهورية مصر العربية واستقرار شعبها الشقيق، أعبر لكم عن تضامن لبنان، رئيسا وشعبا، معكم في هذه المحنة، وأتقدم من سيادتكم بأحر التعازي، سائلا للعسكريين الشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء، وإني على ثقة أن بلادكم ستتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل قيادتكم الحكيمة وتماسك شعبكم الشقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام