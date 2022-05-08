الإعلام الأمني العراقي يعلن القبض على 3 من قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعملية خاطفة في العاصمة بغداد(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 18:14

الإعلام الأمني العراقي يعلن القبض على 3 من قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعملية خاطفة في العاصمة بغداد(وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 8 May، 2022
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