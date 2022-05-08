الرئيس عون من الخارجية: أتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات دون مشاكل

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، عن تمنيه “أن تنتهي هذه الانتخابات دون مشاكل أو اعتراضات”، معربًا عن أمله “أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة ويصبح لكل مواطن “كود” يمكّنه من الاقتراع من داخل منزله، وتأتي النتيجة دون صناديق واوفر على الدولة”.

كلام عون جاء خلال زيارته، صباح الأحد، غرفة العمليات الانتخابية في وزارة الخارجية لتفقد سير العملية الانتخابية في الخارج، حيث جال على القاعة المخصصة للاعلاميين، وأكد على موضوع “ميغا سنتر” الذي لم يقرّ بعد، ثم كانت له وقفة في غرفة هيئة الرقابة واطلع على كيفية مراقبة الانتخابات في الخارج، بعدها توجه الى الغرفة العامة للصحافيين.

وبعد الجولة ألقى الرئيس عون كلمة قصيرة، قال فيها “ما تقومون به ليس عملاً سهلاً، وان شاء الله تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة بحيث تكون اسهل من اليوم”، متابعاً “اهنئكم واتمنى أن تنتهي الانتخابات دون مشاكل او اعتراضات.. وكل 4 سنين وأنتم بخير”.

المصدر: موقع المنار