بريطانيا تعلن تسجيل إصابة بفيروس معد ونادر

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن تسجيل إصابة بشرية بمرض معد نادر، هو “جدري القردة”.

وأشارت الوكالة: “زار الشخص المصاب نيجيريا مؤخرا”، وتعتقد السلطات الصحية بأنه “ربما يكون قد أصيب بالفيروس هناك”.

وتابعت: “المصاب حاليا يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات لندن”، مشيرة إلى أن “خبراء هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية سيتواصلون مع الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالمصاب”.

من جهتها، تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن “جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر تم الكشف عنه عام 1958، ويحدث نتيجة التعرض لعضة أو خدش من قبل حيوان مصاب، وينتشر بشكل رئيسي في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا، تلك الواقعة بالقرب من الغابات المطيرة الاستوائية”.

وتظهر أعراض الجدري بدءا من الشعور بحمى وألم بالرأس يتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم بالعقد اللمفاوية مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية. ويستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض حوالي 10 أيام، وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى 5 أسابيع.

المصدر: تاس