اعلام العدو : بالتزامن مع عمليات البحث في شارع ريطبة، تجري الآن عمليات بحث مكثفة في شارعي “بالي توسفوت” و “بن شيتاح” في إلعاد تزامناً مع تحليق طائرة في الهواء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 01:42

اعلام العدو : بالتزامن مع عمليات البحث في شارع ريطبة، تجري الآن عمليات بحث مكثفة في شارعي “بالي توسفوت” و “بن شيتاح” في إلعاد تزامناً مع تحليق طائرة في الهواء

منذ 23 mins 8 May، 2022
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