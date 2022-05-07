الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها ابتداءً من 9 ايار بسبب ارتفاع أسعار الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 17:08

الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها ابتداءً من 9 ايار بسبب ارتفاع أسعار الوقود

منذ 2 ساعة 7 May، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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