كيفية اكتشاف علامات سرطان الفم في المنزل!

وجدت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن واحدا من بين 55 رجلا وواحدة من كل 108 امرأة، يُشخّص بسرطان الفم في حياتهم.

وفي حين أن هذا لا يجعل سرطان الفم شائعا مثل سرطان الثدي أو البروستات أو الرئة أو الأمعاء، إلا أنها لا تزال حالة يجب أن تؤخذ على محمل الجد. وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن ما يقل قليلا عن 50% من حالات سرطان الفم يمكن الوقاية منها. ومع ذلك، إذا تعذر منع إحدى الحالات، فإن أفضل سيناريو تال هو اكتشافها مبكرا.

وتقول مؤسسة Oral Health Foundation إن هناك عددا من الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها في المنزل بما في ذلك إجراء فحوصات منتظمة للفم.

ويقترحون أيضا البحث عن:

• القرحات التي لا تلتئم في غضون ثلاثة أسابيع.

• أي بقع حمراء أو بيضاء غير معتادة.

• كتل في منطقة العنق أو الفك.

• بحة مستمرة في الصوت.

وإذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض، فإنه يوصى باستشارة طبيب الأسنان أو الطبيب.

وتقول مؤسسة Oral Health Foundation إنه حتى لو لم يكن هناك شيء خاطئ بشكل خطير، فإن الفحص يمكن أن “ينقذ حياتك”.

المصدر: اكسبريس