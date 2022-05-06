وثيقة: تنظيم مكافحة الاوبئة واستعادة حيوية النظام التجاري في أقرب وقت في شنغهاي

ذكرت وكالة أنباء شينخوا ان شنغهاي ستنفذ بصرامة تدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها بشكل منظم بتعزيز واستعادة حيوية النظام التجاري في أقرب وقت ممكن في اطار إشعار تسريع استئناف العمل (استئناف عمل المؤسسات التجارية في المدينة).

وفقا لهذه الوثيقة ، ستحمي شنغهاي محلات السوبر ماركت والمتاجر ومراكز التسوق ومنصات التجارة الإلكترونية وأسواق المزارعين (بما في ذلك أسواق الجملة وأسواق الخضروات) والفواكه الطازجة ، والمطاعم ، ومراكز التوزيع والمستودعات الكبيرة والمستودعات الأمامية والمطابخ المركزية ومراكز تجهيز الأغذية للمؤسسات التجارية ومحلات تداول العقاقير, وكذلك الشركات التي تقدم خدمات التوزيع للمؤسسات المذكورة أعلاه.

وفقا لهذه الوثيقة ، يمكن نقل الشركات التي حصلت بالفعل على ضمان التوريد إلى نطاق “القائمة البيضاء” لاستئناف العمل ويجب على المؤسسات التجارية الأخرى التقدم بطلب إلى الإدارة التجارية المختصة في الإدارة المعينة من قبل مكتب الوقاية والمكافحة .

توضح هذه الوثيقة أنه في إطار فرضية التدابير الفعالة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها ، يمكن أن تفتح منافذ المؤسسات التجارية للأعمال ، وتنفذ تدريجيا نماذج الخدمة الخاصة بـ “التجميع والتحصيل والتسليم عبر الإنترنت” و “الاستهلاك غير المتصل في المتجر”. توفر منافذ تقديم الطعام الخدمات من خلال الوجبات السريعة عبر الإنترنت.

في مجال الوقاية ، ستسرع شنغهاي الترويج لـ” فتح جميع أشكال الأعمال الضرورية ” مثل محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة والفواكه والخضروات الطازجة والمطاعم والسلع اليومية والصيدليات التي تلبي الحياة الأساسية للمواطنين في مجال الوقاية. وتمنع صالونات التجميل والغسيل والصباغة وغيرها من شركات خدمة الحياة.

المصدر: Xinhua Report