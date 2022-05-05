وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت ٣ طائرات مسيرة إحداها من طراز بيرقدار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 21:06

وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت ٣ طائرات مسيرة إحداها من طراز بيرقدار

منذ 46 mins 5 May، 2022
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