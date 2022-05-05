العدو الاسرائيلي يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب أريحا بالضفة المحتلة

أعلنت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس “الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا بالضفة الغربية المحتلة، تحت مسمى محمية طبيعية”.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة يونس جعفر إن “هذا المخطط قديم جديد يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين الممتدة من منطقة النبي موسى حتى الخان الأحمر ومنطقة السواحرة شرق القدس، لإغلاق الطوق الشرقي للقدس ضمن تعديات الاحتلال المتكررة على الأراضي في منطقة أم ريان وجورة الشرق والخان الأحمر وواد أبو هندي جنوب أريحا وشرق القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم