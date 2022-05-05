مستوطنون صهاينة استولوا على عشرات الدونمات جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

استولى مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي الخميس على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، واعتدوا على مالكيها.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين وتحت تهديد السلاح، استولوا على 60 دونما في منطقة ظهر الزياح الواقعة ما بين مستوطنتي دانيال وسيدي بوعز المقامتين على أراضي المواطنين”، وأضاف أن “جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين عيسى وحسن موسى في الستينيات من عمريهما، أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين”.

وأشارت المصادر إلى أن “المستوطنين حولوا حافلة قديمة الى مطعم ونصبوا معرشا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا