الشعور بالغثيان له أسباب متعددة وعلاجه متوفر منزليا

يبدو الغثيان والرغبة بالتقيؤ مزعجا للغاية للشخص المريض، ولكنه أمر طبيعي ضروري لتنبيه الشخص بشكل واضح أنه هناك خللا في الجسم. فإذا واجهت المعدة والأمعاء الدقيقة مادة ضارة أثناء عملية الهضم، فإنهما يرسلان على الفور إشارات عصبية إلى مركز التقيؤ في الدماغ، فيُصاب الشخص بالغثيان. وهكذا ينسق الدماغ مع جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية ويعطي الأمر لعضلات الأمعاء والحجاب الحاجز للتقلص بشكل عنيف. وبالتالي يحصل الضغط على محتويات المعدة والأمعاء الدقيقة بقوة كبيرة كي يتقيأ الشخص المعني.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالغثيان أو حتى التقيؤ، تتراوح من أسباب سهلة العلاج إلى أسباب خطيرة تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب. هناك مثلا: الاشمئزاز، والضغط العصبي، ودوار الحركة، والحمل، وتناول الكافيين والنيكوتين ، والصداع النصفي، والالتهابات كالتهاب الغشاء المخاطي في المعدة. ومن الأسباب أيضا عدم تحمل الطعام، وتهيج المعدة، والمغص، والتهاب الحوض الكلوي.

هناك أدوية تباع في الصيدليات مناسبة ضد الغثيان. ولكن إذا لم تتوفر مثل هذه الأدوية فيمكن اللجوء إلى مواد متوفرة في المنزل تساعد على علاجه ويمكنك استخدامها بسهولة:

الدفء: سواء باستخدام زجاجة الماء الساخن أو وسادة من نوى الكرز، فالدفء يساعد على تهدئة المعدة وإرخاء العضلات المتوترة.

شرب رشفات صغيرة من بعض الأعشاب: مثل الشاي المصنوع من النعناع أو البابونج، يمكن شربه برشفات صغيرة. كما يعتبر الزنجبيل فعالا بشكل جيد لأن له تأثيراً طبيعياً مضاداً على القيء (أي قمع المرض). ويمكن تناوله كشاي أو مضغ شريحة من الزنجبيل.

بالإضافة إلى الزنجبيل، هناك أطعمة أخرى لها أيضا تأثير مضاد للقيء: كالليمون وخل التفاح والجزر وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

استنشاق بعض الهواء النقي: عليك بالهواء النقي. افتح النوافذ وابتعد عن الروائح الكريهة. وإذا كنت قادرا، حاول أن تمشي في الهواء الطلق. واحصل على الهدوء، وأرح نفسك لبعض الوقت. لأن المنبهات الخارجية تحفز الغثيان.

ماذا نأكل عند الإصابة بالغثيان؟

مبدئيا: تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة الدهنية، والأطعمة الحارة، والحلويات. معدتك تحتاج إلى أطعمة سهلة الهضم. مثلا:

بطاطا طرية، رز، خضار مطهوة على البخار، معكرونة، معجنات، ومرق الخضار أو مرق اللحم البقري إذا لم تتقبل معدتك أي شيء صلب. ويجب تجنب منتجات الألبان قدر الإمكان، لأنها تعتبر عبئا على جهاز الهضم.

المصدر: dw.com