الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسير خليل عواودة

حمّل الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسير خليل عواودة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، المضرب عن الطعام لليوم (62) على التواصل رفضًا لاعتقاله الإداري بدون توجيه تهمة ضده.

ودعا سلمي، في تصريح له، إلى أوسع فعاليات شعبية وجماهيرية لإسناد الأسير عواودة ، وأيضًا وسائل الاعلام لزيادة الاهتمام بقضية الاضراب والاعتقال الاداري دعماً للمعتقلين الاداريين وخاصة المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

يذكر ان محكمة الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم، نقل الأسير خليل عواودة إلى مستشفى “ٱساف هروفيه” بالداخل المحتل، نظراً لخطورة وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام، فيما تصر إدارة مصلحة سجون الاحتلال على التعنت في الاستجابة لمطالبه المتمثلة في نيل الحرية وانهاء معاناته مع الاعتقال الاداري الظالم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير خليل عواودة أب لأربع طفلات بتاريخ 27/12/2021 من منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، وحولته فيما بعد للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

المصدر: فلسطين اليوم