روسيا تحدد دائرة المتورطين ببرنامج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

تمكنت لجنة التحقيقات الروسية من تحديد دائرة الأشخاص المشاركين في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، حيث تبين أن من بينهم أشخاصا من وزارة الدفاع الأمريكية وشركات أمريكية.

وقال رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين إن “تحليل الوثائق التي تم الحصول عليها، سمح بتحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بالأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا بدقة، بمن فيهم ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية وشركات تمويل أمريكية”، وأضاف أن “ضباط إنفاذ القانون الروس يتابعون القضية الجنائية المفتوحة في هذا الشأن”.

وتابع باستريكين ان “لجنة التحقيقات وجدت أنه منذ عام 2005، بلغ تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا أكثر من 224 مليون دولار”، وأضاف أن “الولايات المتحدة قامت في إطار هذا المشروع بتحديث وإعادة تجهيز حوالي ثلاثين مؤسسة علمية تابعة لوزارتي الصحة والزراعة في أوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من المرافق الصحية -الوبائية التابعة لقيادة القوات الطبية التابعة لوزارة الدفاع بأوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم