اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في برقة بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات صباح الثلاثاء بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة برقة غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المنشرة بقرية برقة شمال غرب نابلس”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه الشبان في المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات”.

ويُشار إلى أن بلدة برقة تشهد مواجهات مستمرة، منذ نهاية العام الماضي، بعد مقتل مستوطن قرب مستوطنة “حومش” الصهيونية، حيث يحاول المستوطنون منذ ذلك الوقت إعادة إنشاء هذه المستوطنة المخلاة.

المصدر: فلسطين اليوم