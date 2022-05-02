نائب المستشار الألماني: يجب الإعداد بشكل جيد لفرض حظر على النفط الروسي تفاديا لأي تبعات اقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 19:04

نائب المستشار الألماني: يجب الإعداد بشكل جيد لفرض حظر على النفط الروسي تفاديا لأي تبعات اقتصادية

منذ 17 mins 2 May، 2022
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