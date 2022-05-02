الرئيس الإيراني: ندعو الدول الاسلامية جميعا لكي تبذل الجهود وتجند طاقاتها الدولية من اجل وقف الهجمات الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 19:06

الرئيس الإيراني: ندعو الدول الاسلامية جميعا لكي تبذل الجهود وتجند طاقاتها الدولية من اجل وقف الهجمات الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 2 May، 2022
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