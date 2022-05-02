أردوغان يؤكد مواصلة المساعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة تواصل العمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وفي تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة اسطنبول، تطرق أردوغان إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وشدد على مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لها.

وأكد سعيه من أجل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تركيا، إما في أنقرة أو إسطنبول، قائلا: “إن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا”.

كما تحدث عن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وأكد أن العلاقات التركية – السعودية سترتقي إلى مستوى متميز جدا، قائلا: “لقد تناولنا هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع ولي العهد محمد بن سلمان”.

المصدر: وكالة الاناضول