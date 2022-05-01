باسيل تقدم بشكوى ضد حزبي القوات والكتائب لتجاوزهما الفاضح لسقوف الإنفاق الانتخابي

تقدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في حق حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، “لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي الى حد بعيد وبشكل فاضح”. وطلب إحالة المخالفين الى النيابة العامة المختصة “لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها”.

ولفت باسيل في الشكوى الى “تكاثر الاعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية”، وأكد تجاوزها سقف الانفاق المسموح به، مشيرا الى أنه “لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الاعلانات دون سقف الانفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام