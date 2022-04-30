حزب الله يدين التفجيرات الارهابية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 13:54

حزب الله يدين التفجيرات الارهابية في كابل

منذ 27 mins 30 April، 2022
حزب الله
لبنان

دان حزب الله بشدة التفجيرات الارهابية التي استهدفت المصلين في احد مساجد كابل، والتي تؤكد مجددا ان هؤلاء التكفيريين الارهابيين هم عصابات من القتلة الذين يكفرون كل من عداهم، فتارة يستهدفون مسجدا للمسلمين الشيعة ويقتلون المصلين الصائمين المؤمنين وتارة  يفجرون في مسجد للمسلمين السنة فيقتلون الصائمين الراكعين الساجدين لا يردعهم رادع من الله أو وازع من ضمير  او أخلاق وانسانية.

وفي بيان له اعتبر ان “استمرار هذه العمليات الارهابية وتوسعها في اكثر من بلد اسلامي وتركيزها على استهداف المؤمنين اثناء تأدية الفرائض الدينية توجب على علماء الامة الاسلامية والحكومات المعنية مواجهة هذا الفكر الضال وتنظيماته وأدواته، والمبادرة الفورية للقيام بكل الخطوات الممكنة لمواجهة هؤلاء القتلة المجرمين، كما توجب على السلطات في هذه البلاد المستهدفة توفير الحماية الكافية للمواطنين الامنين في ارزاقهم ومساجدهم واتخاذ كل الاجراءات الضرورية على هذا الصعيد”.

وختم البيان “نتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله عز وجل الرحمة للشهداء والعافية التامة للجرحى بحرمة شهر رمضان المبارك”.

المصدر: العلاقات الإعلامية

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