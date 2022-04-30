سرايا القدس – كتيبة جنين: استهداف قوة خاصة للاحتلال بإطلاق النار الكثيف بعد اكتشاف أمرها وإجبارها على الانسحاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 05:22

سرايا القدس – كتيبة جنين: استهداف قوة خاصة للاحتلال بإطلاق النار الكثيف بعد اكتشاف أمرها وإجبارها على الانسحاب

منذ 30 mins 30 April، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: قناة فلسطين اليوم

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