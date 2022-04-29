الوفاق البحرينية: حشود غفيرة تشارك في إحياء يوم القدس تؤكد رفض التطبيع

اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن مشاركة الشعب البحريني في مسيرات يوم القدس العالمي تؤكد رفض التطبيع. وقالت في بيان اليوم الجمعة: ان هذه المشاركة الكبيرة من قبل البحرينيين للتأكيد على أن خيار ابناء هذا البلد ضد التطبيع والتواجد الصهيوني والالتزام التام بالقضية الفلسطينية ومواجهة مشروع التطبيع.

وخرجت عشرات التظاهرات في مختلف المحافظات والمناطق البحرينية طوال الساعات الماضية بدءً من المساء واخرى فجر اليوم وبعد صلاة الجمعة ولازالت التظاهرات مستمرة، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقد شارك الآلاف من أبناء البحرين رغم الاجواء الامنية القاسية والقمع وتوقعات بسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات ولكن رغم كل ذلك خرج البحرينيون للشوارع في مواقع مختلفة للتعبير والتأكيد على وقوف شعب البحرين مع القضية الفلسطينية والاقصى وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا اكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم الى ضرورة التظاهر والاحتجاج على “مشروع التطبيع والارتماء في احضان الصهاينة،” وجاءت الاستجابة كبيرة رغم الظروف الامنية الخانقة.

المصدر: موقع المنار