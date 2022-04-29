السيد نصرالله : لا الانتخابات تشغلنا عن الجهوزية ولا الانتخابات تشغلنا عن حماية بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 20:14

السيد نصرالله : لا الانتخابات تشغلنا عن الجهوزية ولا الانتخابات تشغلنا عن حماية بلدنا

منذ 2 ساعة 29 April، 2022
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