السيد نصرالله :خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا تجري مناورات صامتة على كل المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 20:14

السيد نصرالله :خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا تجري مناورات صامتة على كل المستويات

منذ 2 ساعة 29 April، 2022
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