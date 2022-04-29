السيد نصر الله: اهم انجاز تحقق اليوم ان المشروع الصهيوني ومستقبل الكيان الصهوني قائم على معادلة: الاحتلال والامن، هذه المعادلة سقطت بقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 18:26

السيد نصر الله: اهم انجاز تحقق اليوم ان المشروع الصهيوني ومستقبل الكيان الصهوني قائم على معادلة: الاحتلال والامن، هذه المعادلة سقطت بقوة

منذ 23 mins 29 April، 2022
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