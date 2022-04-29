السيد نصر الله: هذا العام تطورت مسارات من جهة المقاومين يخشاها العدو ويعمل على انهائها، ونحن يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها وتطويرها :المسار الاول مسار العمليات الجهادية في الضفة وال48 بالاخص العمليات المنفردة التي احدثت هزة عنيفة في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 18:26

السيد نصر الله: هذا العام تطورت مسارات من جهة المقاومين يخشاها العدو ويعمل على انهائها، ونحن يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها وتطويرها :المسار الاول مسار العمليات الجهادية في الضفة وال48 بالاخص العمليات المنفردة التي احدثت هزة عنيفة في الكيان

منذ 23 mins 29 April، 2022
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