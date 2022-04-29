الشيخ الخطيب: الانتخابات النيابية محطة ضرورية لانطلاقة وطنية جديدة

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إن “إجراء الانتخابات النيابية محطة ضرورية لانطلاقة وطنية جديدة يؤمل معها بداية الطريق للخروج من الواقع الحالي”، وتابع “لذلك فإن اي محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية يسهم في زيادة الأخطار على بقاء لبنان كدولة ووطن ويتحمل مسؤوليته كل من يعمل على ذلك”.

ولفت الشيخ الخطيب الجمعة الى انه “من المؤسف حقا بينما الشعب اللبناني يعاني من هذه المشاكل والازمات المعيشية الخطيرة أن نرى السياسيين يزيدون الوضع سوءا بتأجيج الفتن بخطابات تغذي نار الحقد والضغينة وتؤدي إلى الاحتقان الداخلي ووقوع المشاكل بين المواطنين وفي مناطق مختلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام