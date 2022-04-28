أردوغان لـ بوتين: مستعدون لمواصلة جهود الوساطة لإحلال السلام بين موسكو وكييف

أعلنت تركيا أن رئيسها رجب طيب أردوغان ناقش الخميس هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين “مستجدات النزاع في أوكرانيا وعملية تبادل السجينين التي جرت بين موسكو وواشنطن”.

وأكدت الرئاسة التركية أن “بوتين خلال الاتصال شكر أردوغان على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الوطنية التركي MİT في تنسيق عملية التبادل والإشراف على تنفيذها”.

وتمت خلال هذه الصفقة مقايضة الطيار الروسي المسجون في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو بالعنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد المسجون في روسيا.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان خلال المكالمة مع بوتين “أكد أن مشاركة بلده في تنظيم عملية التبادل هذه تمثل إشارة جديدة على الأهمية التي توليها أنقرة للسلام والحوار والتعاون وجهود الوساطة”، لافتاً إلى “ضرورة مواصلة التنسيق والحوار بين الأجهزة الاستخباراتية التركية والروسية بغية منع وقوع المآسي الإنسانية وضمان استقرار المنطقة”.

وأبدى أردوغان مجددا استعداد تركيا تولي زمام المبادرة في مسألة إنهاء الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة وساطتها في هذا الصدد “من أجل السلام في حوض البحر الأسود”.

كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن “يؤدي الزخم الإيجابي الذي تم إعطاؤه للعملية التفاوضية بين كييف وموسكو في اجتماع اسطنبول إلى إحلال سلام مستدام في المنطقة”، مؤكداً عزم أنقرة “مواصلة خطوات حازمة وصريحة لاحتواء الأزمة واستعادة السلام” بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم