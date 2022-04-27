“الجهاد”: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا لمحاولة العدو الاسرائيلي اقتحام مخيم جنين

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي الأربعاء إن “كتيبة جنين والمقاومين الأحرار، تصدوا ببسالة لمحاولة العدو الاسرائيلي اقتحام مخيم جنين والتفافهم حول عوائل الشهداء وحمايتهم وأفشلوا محاولة اعتقال الوالد المجاهد فتحي حازم”.

وأشار سلمي الأربعاء إلى أن “الشهيد أحمد مساد التحق بشهداء فلسطين وشهداء جنين وأن دمه النازف شاهد على عطاء شعبنا وتضحياته”، واكد أن “هذا الدم أمانة في الأعناق التي لن تنحني ولن تتراجع”، وأضاف “وحدة شعبنا وثباته جدار منيع وضمانة إبقاء قضيتنا حيّة بالجهاد والمقاومة”.

وشدد سلمي على أن “حملات الاعتقال لن تكسر عزيمة شعبنا ولن تثني المقاومة ولن تحاصرها”، واكد ان “المقاومة تتمدد والالتفاف حولها يتسع والمقاومون يواصلون ثباتهم في كل بقعة من أرض فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم