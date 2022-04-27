مستشار زيلينسكي يؤكد قدرة القوات الأوكرانية على اجتياح بردنيستروفيا في وقت قصير

هدد أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، بالاستيلاء على جمهورية بردنيستروفيا المولدوفية (معلنة من جانب واحد)، في وقت قصير جدا؛ وذلك في حال طلبت حكومة مولدوفا ذلك من أوكرانيا.

وقال أريستوفيتش، مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الاستيلاء على بردنيستروفيا، في مقابلة مع الصحافي مارك فيغين، المصنف في روسيا الاتحادية “وكيلا أجنبيا”، “نعم ، يمكننا أن نحقق ذلك بطريقة أو بأخرى. لكن هذه أراضي تابعة لمولدوفا وهي دولة ذات سيادة؛ ولذلك سنتعامل مع هذه القضية بعد تسلم طلب من الجانب المولدوفي، وسنحقق المطلوب، إذا لزم الأمر”.

المصدر: سبوتنيك