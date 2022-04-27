روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 16:20
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فلسطين المحتلة: استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين خلال تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار ويؤثر بذلك بشكل سلبي على المواطنين
الرئيس عون: تقارير محلية ودولية تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان ومنها من هو في موقع السلطة
الشيخ أحمد قبلان: كل أزمة لبنان تكمن بفريق عوكر السياسي ونحذر اللبنانيين من الرشوة السياسية والسموم الإنتخابية
الشيخ علي الخطيب: على شعوب الأمة المسارعة لإحياء يوم القدس بكل أشكال التضامن المعبرة عن مواقفهم الثابتة من فلسطين
مصدر عسكري سوري: استشهاد 4 جنود سوريين خلال العدوان الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم
مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة تحشيداً لإحياء يوم القدس العالمي واستجابة لدعوة آية الله الشيخ عيسى قاسم
الحشد الشعبي والقوات الأمنية يواصلان لليوم الخامس عملية "الإرادة الصلبة" غرب الأنبار للقضاء على بقابا إرهابيي داعش
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يزور طهران ويلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية وكبار المسؤولين
الرئيس الإيراني في استقباله الحلبوسي: نأمل أن يقر البرلمان العراقي القوانين اللازمة لمنع وجود عوامل تهدد أمن دول الجوار
قاليباف والحلبوسي من طهران: استقرار إيران والعراق يؤثر إيجاباً على المنطقة
الرئيس بوتين: لا علاقة للجيش الروسي بما حصل في بوتشا ودونيتسك ولوغانسك طلبتا مساعدة عسكرية بعد انتهاكات نظام كييف
الكرملين: وعدنا بالتعامل مع اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال إن وجدوا
لافروف: نبذل جهوداً بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا وهدفنا منذ بدء العملية العسكرية حماية المدنيين من النازية
الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني
الدفاع الروسية: دمرنا بصواريخ "كاليبر" شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة وردتها واشنطن ودول أوروبية للقوات الأوكرانية
ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا بعد وقف شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مصدر عسكري سوري: استشهاد 4 جنود سوريين خلال العدوان الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم
مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة تحشيداً لإحياء يوم القدس العالمي واستجابة لدعوة آية الله الشيخ عيسى قاسم
الحشد الشعبي والقوات الأمنية يواصلان لليوم الخامس عملية "الإرادة الصلبة" غرب الأنبار للقضاء على بقابا إرهابيي داعش
الرئيس بوتين: لا علاقة للجيش الروسي بما حصل في بوتشا ودونيتسك ولوغانسك طلبتا مساعدة عسكرية بعد انتهاكات نظام كييف
الدفاع الروسية: دمرنا بصواريخ "كاليبر" شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة وردتها واشنطن ودول أوروبية للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: ضربات سلاحنا الجوي أدت إلى القضاء على 120 قومياً متطرفاً ودمرت 59 موقعاً عسكرياً بأوكرانيا
وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى عدة شرق البلاد
شركة غازبروم الروسية: وقف إمدادات الغاز بشكل كامل لشركتي "بولغارغار" البلغارية و"جي نيج" البولندية لعدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج
منذ 52 mins
27 April، 2022
النرويج
روسيا
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