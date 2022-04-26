الامام الخامنئي: العالم على أعتاب نظام دولي جديد واميركا باتت أضعف

اعتبر الامام السيد علي الخامنئي ان “العالم اليوم على اعتاب نظام جديد”، وأكد ان “اميركا باتت اليوم أضعف في كل شيء مما كانت عليه قبل 20 عاما”.

واشار الامام الخامنئي الثلاثاء خلال استقباله حشدا من الطلبة الجامعيين وممثلي الاتحادات الطلابية الجامعية في مختلف انحاء البلاد إلى أن “هناك نظاما دوليا جديدا أمام العالم يقف في مواجهة النظام ثنائي القطب الذي كان موجودا قبل 20 عامًا ونيف”، وأكد أن “اميركا أصبحت أضعف في السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد والأمن مما كانت عليه قبل 20 عامًا حتى اليوم”، ولفت الى أن “العمل الكبير الذي قامت به الثورة للجامعات كان عبارة عن منح الهوية للجامعة وبالتالي منح الهوية للشعب الايراني”.

وشدد الامام الخامنئي على أن “الحرب في أوكرانيا ليست مجرد هجوم عسكري على دولة، إنما جذور هذه الحركة عميقة، ويمكن التكهن بوجود مستقبل معقد وصعب”.

وحول يوم القدس العالمي، قال الامام الخامنئي إن “يوم القدس العالمي لهذا العام مختلف عما كان عليه في الاعوام الماضية”، وتابع ان “الشعب والشباب الفلسطيني يقدم التضحيات الكبرى وبالمقلبل يمارس الكيان الصهيوني منتهى الدناءة والاجرام ويقوم بكل اعتداء يتمكن القيام به فيما تقدم اميركا واوروبا الدعم له”.

ووصف الامام الخامنئي “الشعب الفلسطيني بانه شعب مقتدر رغم مظلوميته”، واشار الى “جهاد وصمود الشباب الفلسطيني الذي لا يسمح بان يلف القضية الفلسطينية النسيان”، واضاف ان “يوم القدس فرصة مناسبة للاعلان عن التلاحم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتعزيز روحه المعنوية”.

وانتقد الامام الخامنئي “بشدة اداء الحكومات الاسلامية تجاه القضية الفلسطينية”، واضاف “للاسف ان الحكومات الاسلامية تتصرف بصورة سيئة جدا وهي غير مستعدة حتى للتحدث حول القضية الفلسطينية ويتصور بعضها بان الطريق لمساعدة فلسطين هو اقرار العلاقات مع الصهاينة في حين ان هذا الامر يعد خطأ كبيرا”.

المصدر: ارنا