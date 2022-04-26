روسيا تحمل اوكرانيا مسؤولية الأمن الإشعاعي في محطة تشيرنوبيل

أكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة أن “المسؤولية الكاملة عن السلامة الإشعاعية في محطة تشيرنوبيل تقع على عاتق أوكرانيا، التي أعيدت إليها السيطرة على المحطة في مارس/آذار الماضي”.

وقالت البعثة الروسية في بيان لها الثلاثاء “نحافظ على اتصال مستمر مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونبلغها بانتظام بحالة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا”.

وأشارت البعثة إلى أنه “في نهاية شهر مارس/آذار نقلت الوحدات الروسية السيطرة الكاملة على محطة تشيرنوبيل إلى الجانب الأوكراني، وهو ما أكده اتفاق مكتوب”.

المصدر: روسيا اليوم