حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” الجمعة 29 نيسان 4:30 عصراً إحياءً ليوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء (ع)ويتحدث خلاله سماحة السيد نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 19:44

حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” الجمعة 29 نيسان 4:30 عصراً إحياءً ليوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء (ع)ويتحدث خلاله سماحة السيد نصر الله

منذ 1 ساعة 26 April، 2022
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