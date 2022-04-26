موسكو تحذر كييف من استخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية “أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية”.

وأشارت الوزارة في بيان ردا على تصريح نائب وزير الحرب البريطاني جيمس هيبي إلى أنه “نريد التأكيد على أن استفزاز لندن المباشر لنظام كييف لمثل هذه الإجراءات، في حالة تنفيذها، سيؤدي على الفور إلى رد مناسب من جانبنا”.

وأضافت الوزارة “كما حذرنا سابقا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لشن ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف”.

المصدر: روسيا اليوم