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April 26 2022 - 19:44

تدريبات عسكرية روسية بيلاروسية

منذ 2 ساعة 26 April، 2022
طائرة روسية
أخبار دولية - بيلاروسيا

يقوم المشاركون في تدريب القيادات بين القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيشين الروسي والبيلاروسي في 26-29 أبريل/نيسان الجاري، بالتدرب على التعاون بين هيئات إدارة القوات الجوية والدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية “في الفترة من 26 أبريل إلى 29 أبريل، ستنفذ القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تدريبا مشتركا للعناصر بمشاركة مسؤولين من تشكيلات القوات الجوية والدفاع الجوي للدائرة العسكرية الغربية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية”.

وأضافت الوزارة “خلال دورة التدريب العملي، سيتم التدرب على حل قضايا التفاعل والتعاون بين هيئات مراقبة الطيران والدفاع الجوي خلال تخطيط العمليات وتحديد المهام للوحدات والقطعات العسكرية”.

المصدر: روسيا اليوم

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