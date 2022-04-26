السيد نصرالله : الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب والتهديد، هو جزء أساسي من معركة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 18:06

السيد نصرالله : الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب والتهديد، هو جزء أساسي من معركة المقاومة

منذ 19 mins 26 April، 2022
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