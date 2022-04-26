رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 14:36

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية

منذ 47 mins 26 April، 2022
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