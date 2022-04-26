الرئيس عون في مستهل الجلسة: ما حصل في طرابلس آلمنا ولا بد من معالجته من النواحي كافة

استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالقول: “نتقدم بالعزاء من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين. نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم”.

وأكد أن “ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة”.

إشارة إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء قدموا عرضا مفصلا لوقائع ما حصل مع الزورق معززا بالوثائق والصور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام