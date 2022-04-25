ممثل المقاومة الفلسطينية بصنعاء: نشكر اليمن الذي يتعرض لعدوان ظالم ولم يتنازل عن الوقوف بجانبنا

قال ممثل فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة صنعاء أحمد بركة إنه “كلما أمعن العدو الاسرائيلي في جرائمه ازداد شعبنا إرادة وقوة لا تعرف بابا للمستحيل”.

واضاف بركة خلال مؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية للامة “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر المبارك لنعلي صوت القدس وفلسطين ونؤكد أنها ما زالت قضية الأمة المركزية، حيث نشاهد صور البطولة والفداء يوميا في ساحات المسجد الأقصى وكل بقعة من أرض فلسطين المباركة”.

وأكد بركة أن “شعبنا الفلسطيني الذي صمد في مواجهة الاحتلال يتصدر المواجهة نيابة عن كل الأمة لتحرير فلسطين من رجس المحتلين”، وأوضح أن “العدو يائسا حاول أن يدفع شعبنا للاستسلام بعدوانه وبطشه لتركيع غزة إلا أنه فشل وبقيت غزة قلعة للعزة والاشتباك”.

وقال بركة لحكام دول التطبيع مع العدو الاسرائيلي “من فشل في حماية نفسه من شاب فرض حظر التجوال 9 ساعات في تل أبيب لن ينجح في توفير الأمن لكم”، ولفت الى أن “أمريكا التي يراهن عليها بعض الفلسطينيين هي شريك مباشر للاحتلال في العدوان على شعبنا”.

وأشار بركة إلى أن “الشعوب العربية تدرك خطر التطبيع الفادح الذي يشكل تهديدا لأمن وثروات هذه البلدان”، وأكد أن “الحرب على المقدسيين باتت مفتوحة وشاملة بهدف طرد الفلسطينيين من القدس لجعلها عاصمة لكيانهم المزيف”.

وتقدم بركة بالشكر لليمن العزيز الذي يتعرض لعدوان ظالم ولم يتنازل عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع انصار الله