تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان الحصص والمواد الغذائية في بيروت

وزع تجمع العلماء المسلمين واللجنة الاجتماعية في حركة الأمة، في شهر رمضان المبارك، وأجواء يوم القدس العالمي، الدفعة المشتركة من الحصص التموينية، “لبلسمة جراح الأسر المتعففة في بيروت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وفي إطار نشاطاتها في هذا الشهر المبارك، تقوم اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة بطهي وتوزيع وجبات إفطار جاهزة على العائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع عينات غذائية، متمنية على من يرغب بالمساهمة، “إرسال ما تيسر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في بيروت – المصيطبة شارع بشير جنبلاط قرب سوبر ماركت شوبرز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام